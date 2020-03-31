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跆拳道／配合東奧新時程 亞資賽再延期

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
亞洲跆拳道資格賽再延期。圖為亞運國手蘇柏亞。 報系資料照
亞洲跆拳道資格賽再延期。圖為亞運國手蘇柏亞。 報系資料照

2020東京奧運會亞洲區資格賽受因新冠肺炎影響，地點和日期一變再變，昨天東奧延其日期確定後，世界跆拳道聯盟今天也發布公告，包括明年世錦賽和東奧亞洲區資格都將延後舉行。

世跆盟表示，近兩周共參與3場電話會議，和國際奧會（IOC）主席及IOC運動部門和相關單位討論東奧延期事宜，昨天確定東奧延至明年7月23日到8月8日，東京帕運延至8月24日到9月5日，世台盟也會和IOC討論制定接續的跆拳道時程。

世跆盟提到，隨著東奧新時間出爐，原本2021年5月在中國大陸無錫舉行的世錦賽也將延後，確切日期還沒確定，但預計是在2021年第四季（10月到12月）登場。

東京奧運跆拳道取得方式是採用奧運排名及各洲資格賽，非洲、太平洋區和美洲區資格賽都已落幕，剩亞洲區和歐洲區資格賽尚未舉行，世跆盟今天發布的公告最末一段也提到，透過奧運排名和及完成的3場資格賽取得東奧門票的選手，權利不受影響。

亞洲區資格賽最初日期是4月10到11日，受新冠肺炎衝擊，一度改期到5月底，本月中又改期到6月5到7日舉行，地點依然是約旦安曼，如今繼續延期，日程仍要等世跆盟公告。

中華隊今年一月已進行亞洲區資格賽的國手決選，共選出兩男兩女，雅加達亞運奪金的蘇柏亞將角逐女子49公斤級，羅嘉翎參加女子57公斤級，黃鈺仁和劉威廷分別挑戰男子68公斤級和80公斤級。

4人中只有劉威廷是上屆里約奧運國手，今年要拚「連莊」挑戰最高殿堂。

跆拳道 世錦賽 帕運

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