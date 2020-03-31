羽球／戴資穎150周球后 「小戴障礙」再堆高

在全英公開賽重返世界排名第一的戴資穎，今天喜迎在位150周里程碑，若世界羽聯（BWF）效法ATP、WTA凍結積分排名，戴資穎有望將「小戴障礙」繼續堆高，直到BWF重啟復賽。

戴資穎在3月初拿下第三座全英公開賽后冠，並且擠下中國大陸名將陳雨菲，重登世界球后，生涯超級系列賽創紀錄21冠，這是她自去年12月16日之後再度登頂。

但受到新冠肺炎疫情影響，BWF日前宣布全面停賽至4月12日，去年在500系列新加坡公開賽、750系列馬來西亞羽賽奪冠的戴資穎，今年無緣尋求衛冕，若BWF不採取凍結積分，恐怕將在4月第二周退居世界第2。

BWF在上周三的官方聲明中表示，「目前尚在解決技術上問題，確保對所有球員都公平，決議會在近日公布。」

鑒於延賽至6月的ATP、WTA都採取凍結積分排名，各國球員也呼籲BWF盡早宣布因應做法，世界男單29名的印度羽球選手普蘭諾伊（HS Prannoy)就在推特開玩笑，如果BWF不盡快有作為，恐怕得在一百名上下才能找到自己的名字。

大馬羽協秘書長Datuk Kenny Goh表示，目前尚未收到BWF任何相關消息，但他認為凍結積分排名是唯一的公平作法。