白俄總統不畏疫情要比賽照辦 人民擔心疫情爆發

白俄羅斯各項體育賽事與社會不畏疫情照常運轉，堪稱最勇敢的國家！外媒30日報導，白俄總統盧卡申科絲毫不畏懼新冠肺炎，他甚至親自上場打冰球，認為白俄相當安全，要人民照常工作、無須恐慌，白俄同時也是歐陸極少數足球聯賽尚未停賽的國家。雖然盧卡申科「以身作則」不畏懼疫情，但該國人民私下卻擔憂疫情擴散，認為疫情爆發是遲早的事。

白俄當局不懼疫情

根據《獨立報》引用白俄新聞報導，白俄總統盧卡申科日前現身冰球場，親自上陣打冰球，30日受訪時更說「白俄相當安全，疫情不可能擴散」。談及各國對疫情的謹慎措施，盧卡申科反問媒體「你有在白俄看到嚴重的病毒傳播嗎？」言下之意，他對各國措施與疫情嚴重性不以為然。

盧卡申科提到應對旅客傳播病毒，表示偶爾喝伏特加、勤洗手就足以對抗病毒，要該國人民無須太過恐慌，同時強調「體育活動是最佳的抗毒藥物」，《BBC體育》日前就報導，盧卡申科的觀點在該國足球聯賽落實，白俄超成為歐陸碩果僅存、還沒停賽的足球聯賽，該國體育部門和政府機構都相信，只要做好球場檢疫（體溫過關即可進場），體育賽事無須喊卡。

人民不信政府說法

除了體育活動，白俄也盡力達到盧卡申科的要求：社會活動照常運作，且並未關閉大眾密閉空間，例如電影院、劇場等都照常營業，也沒有禁止公眾集會活動。

不過，有別於盧卡申科的信心，白俄人民似乎不太買單，當地記者就寫到，明斯克的街道上人潮減少許多，不少年輕人與中小學生都假裝生病，避免待在人擠人的教室內，顯然得到充足資訊的人民都了解，疫情絕非如當局保證的這麼無害。

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