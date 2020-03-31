快訊

外國老師驚訝！全球150國學校關閉 台灣竟能正常上課

防疫紓困佔便宜？德國Adidas「凍繳店租」的貪財風波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白俄總統不畏疫情要比賽照辦 人民擔心疫情爆發

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
白俄羅斯的體育賽事並未如多數國家因疫情而停擺，總統盧卡申科堅信體育賽事是最佳良藥。(photo from Wikimedia)
白俄羅斯的體育賽事並未如多數國家因疫情而停擺，總統盧卡申科堅信體育賽事是最佳良藥。(photo from Wikimedia)

白俄羅斯各項體育賽事與社會不畏疫情照常運轉，堪稱最勇敢的國家！外媒30日報導，白俄總統盧卡申科絲毫不畏懼新冠肺炎，他甚至親自上場打冰球，認為白俄相當安全，要人民照常工作、無須恐慌，白俄同時也是歐陸極少數足球聯賽尚未停賽的國家。雖然盧卡申科「以身作則」不畏懼疫情，但該國人民私下卻擔憂疫情擴散，認為疫情爆發是遲早的事。

白俄當局不懼疫情

根據《獨立報》引用白俄新聞報導，白俄總統盧卡申科日前現身冰球場，親自上陣打冰球，30日受訪時更說「白俄相當安全，疫情不可能擴散」。談及各國對疫情的謹慎措施，盧卡申科反問媒體「你有在白俄看到嚴重的病毒傳播嗎？」言下之意，他對各國措施與疫情嚴重性不以為然。

盧卡申科提到應對旅客傳播病毒，表示偶爾喝伏特加、勤洗手就足以對抗病毒，要該國人民無須太過恐慌，同時強調「體育活動是最佳的抗毒藥物」，《BBC體育》日前就報導，盧卡申科的觀點在該國足球聯賽落實，白俄超成為歐陸碩果僅存、還沒停賽的足球聯賽，該國體育部門和政府機構都相信，只要做好球場檢疫（體溫過關即可進場），體育賽事無須喊卡。

人民不信政府說法

除了體育活動，白俄也盡力達到盧卡申科的要求：社會活動照常運作，且並未關閉大眾密閉空間，例如電影院、劇場等都照常營業，也沒有禁止公眾集會活動。

不過，有別於盧卡申科的信心，白俄人民似乎不太買單，當地記者就寫到，明斯克的街道上人潮減少許多，不少年輕人與中小學生都假裝生病，避免待在人擠人的教室內，顯然得到充足資訊的人民都了解，疫情絕非如當局保證的這麼無害。

【更多精采內容，詳見

冰球 羅斯

延伸閱讀

江啟臣慈湖謁陵：趕快改革才能得到更多人民支持信任

經濟部4月推折扣券刺激消費 沈榮津：要給人民有感

足球／巴塞隆納降薪7成 梅西不滿球團施壓

剛果前總統染新冠肺炎 病逝巴黎

相關新聞

羽球／戴資穎150周球后 「小戴障礙」再堆高

在全英公開賽重返世界排名第一的戴資穎，今天喜迎在位150周里程碑，若世界羽聯（BWF）效法ATP、WTA凍結積分排名，戴...

東奧延期 明年田徑世錦賽延後1年、世大運微調

東京奧運延至明年的開幕日期昨天敲定，改在7月23日登場，原定2021年夏季登場的田徑世錦賽確定延後至2022年，2021...

西甲／「別拿放大鏡逼我們」梅西率巴薩隊友減薪70%

繼C羅（Cristiano Ronaldo）和尤文圖斯隊友同意放棄四個月薪水共體時艱後，另一位足壇巨星梅西（Lionel...

奧運主辦賄賂疑雲：他收2.48億元幫東京爭主辦權

路透報導，曾任廣告代理商電通公司高階主管的高橋治之，收取了東京申奧委員會共820萬美元（約台幣2.48億元）。

白俄總統不畏疫情要比賽照辦 人民擔心疫情爆發

白俄羅斯各項體育賽事與社會不畏疫情照常運轉，堪稱最勇敢的國家！外媒30日報導，白俄總統盧卡申科絲毫不畏懼新冠肺炎，他甚至親自上場打冰球，認為白俄相當安全，要人民照常工作、無須恐慌，白俄同時也是歐陸極少

網球／美網部分場地成方艙醫院 收治非新冠肺炎病患

美國紐約新冠肺炎疫情嚴峻，紐約市預計建造九座暫時醫院，位於皇后區的美國網球公開賽場地之一，美國網球協會比莉·珍·金網球中...

足球／巴塞隆納降薪7成 梅西不滿球團施壓

因新冠肺炎影響賽事停擺，西甲豪門巴塞隆納日前傳出將降薪七成，球員反彈無效，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）昨日...

溫布頓／今年賽事喊卡？ 傳明天決定

受新冠肺炎全球蔓延影響，網壇盛事法網先宣布延期到九月，唯一的草地大滿貫溫布頓這周也將宣布賽事走向；不過全英俱樂部還未發布正式聲明，德國網球協會副主席霍多夫則認為，今年溫布頓將取消，造成的損失超過台幣十億元。

東奧／確定明年7月23日開幕 將成「地道的曙光」

二○二○東京奧運受新冠肺炎影響，成為現代奧運一二四年來首次非戰爭因素不能如期舉行的奧運，昨天組委會、國際奧會（IOC）和日本政府經過電話會議，並由國際奧會特別委員會批准，確定明年七月廿三日舉行東奧開幕典禮，東京帕運會預計八月廿四日接棒。

東奧／明年723開幕 羽球「爸爸組合」拚紀錄

延期到2021年的東京奧運，今天國際奧會（IOC）和主辦國日本已正式確定，明年7月23日到8月8日登場將是東奧新日期，印...

東奧／明年723開幕 延期損失20億美金起跳

日本政府和國際奧會（IOC）今天共同決定，2020東京奧運將延至明年7月23日到8月8日舉行，日本共同通信已發布新聞。

日媒發速報東京奧運明年723開幕 義奧會主席證實

2020年東京奧運受新冠肺炎影響，成為史上第一個延期的奧運，昨天日本NHK已經報導，延期到2021年的東奧將於7月23日...

熱門新聞

NBA／外媒曝勇士不會選拉梅羅 因他有較大缺陷

日媒發速報東京奧運明年723開幕 義奧會主席證實

NBA史上10大球星 排名充滿樂趣+爭議

NBA／呼籲人們盡量待在家 世界和平推特嗆聲

MLB／王建民40歲了 美媒推薦看「後勁：王建民」

日職／奧運延後一年 柳田悠岐意外成為受益者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。