網球／美網部分場地成方艙醫院 收治非新冠肺炎病患

美國紐約新冠肺炎疫情嚴峻，紐約市預計建造九座暫時醫院，位於皇后區的美國網球公開賽場地之一，美國網球協會比莉·珍·金網球中心（USTA Billie Jean King National Tennis Center），也將轉為容納350張病床的醫院，收治非新冠肺炎病患。

新冠肺炎全球確診破78萬，美國確診病例在昨日突破16萬人為全球最高，死亡也破3000例，其中疫情最嚴重的紐約市，隨著中央公園搭建野戰醫院，美網室內網球中心也徵收成為臨時醫院。

據紐約市緊急應變小組官員表示，網球中心將作為收治非新冠肺炎病患，不過仍會照情況需求做改變。

另外，位於紐約拉法盛的路易斯·阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium），同時也是美網的第二球場，轉作為中央廚房供應物資用途，預計每天將準備2萬5000份餐點，供給新冠肺炎病患、醫療人員與公立學校學童，並供餐給所需民眾。

美國網球總會發言人懷德梅爾（Chris Widmaier）表示，如果皇后區場地能夠幫助紐約民眾，美網將會全力協助。