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足球／巴塞隆納降薪7成 梅西不滿球團施壓

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
梅西。 法新社
梅西。 法新社

因新冠肺炎影響賽事停擺，西甲豪門巴塞隆納日前傳出將降薪七成，球員反彈無效，阿根廷球王梅西Lionel Messi）昨日發布聲明，對球團不當施壓表達不滿。

巴塞隆納日前率先自俱樂部員工開刀，對員工的長期聘用合約採取一些措施，來達到減少固定工資的狀況，並與球員協調減薪幅度。儘管球員代表否決最初俱樂部所提降薪七成，然而巴塞隆納昨日仍宣布降薪聲明。

梅西也旋即在個人推特上有所回應，表示在疫情重創時刻，球員早已做好共體時艱，願意降薪攜手球團度過難關的心理準備，然而球團並不給予協商空間，甚至試著對球員施壓。

「然而毫無意外的是，球團中有人對我們用以放大鏡檢視，試著對我們施壓。」梅西表示，球員遲至現在才說明，是因為最初仍冀望幫助球團協助影響最深鉅的人，但球團仍執意降薪七成。

梅西指出，球團確定降薪七成也是警訊，「我們仍會繼續幫助球團員工，幫助他們拿到應有的百分百薪資。」

梅西 巴塞隆納 Lionel Messi

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