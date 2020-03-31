聽新聞
test
0:00 / 0:00
足球／巴塞隆納降薪7成 梅西不滿球團施壓
因新冠肺炎影響賽事停擺，西甲豪門巴塞隆納日前傳出將降薪七成，球員反彈無效，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）昨日發布聲明，對球團不當施壓表達不滿。
巴塞隆納日前率先自俱樂部員工開刀，對員工的長期聘用合約採取一些措施，來達到減少固定工資的狀況，並與球員協調減薪幅度。儘管球員代表否決最初俱樂部所提降薪七成，然而巴塞隆納昨日仍宣布降薪聲明。
梅西也旋即在個人推特上有所回應，表示在疫情重創時刻，球員早已做好共體時艱，願意降薪攜手球團度過難關的心理準備，然而球團並不給予協商空間，甚至試著對球員施壓。
「然而毫無意外的是，球團中有人對我們用以放大鏡檢視，試著對我們施壓。」梅西表示，球員遲至現在才說明，是因為最初仍冀望幫助球團協助影響最深鉅的人，但球團仍執意降薪七成。
梅西指出，球團確定降薪七成也是警訊，「我們仍會繼續幫助球團員工，幫助他們拿到應有的百分百薪資。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言