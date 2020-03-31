東奧延期 明年田徑世錦賽延後1年、世大運微調

東京奧運延至明年的開幕日期昨天敲定，改在7月23日登場，原定2021年夏季登場的田徑世錦賽確定延後至2022年，2021年成都世大運日期也做出微調，目前僅剩2021年福岡游泳世錦賽日期尚待研議。

受到新冠肺炎疫情影響，國際奧會（IOC）敲定明年東京奧運日期，將於7月23日至8月8日舉行，東京帕運則自8月24日接力登場。

為配合東奧延後一年，原先2021年8月6日至15日於美國舉行的田徑世錦賽，世界田總（World Athletics）也在昨天發布聲明，表示在與2021美國尤金世錦賽主辦單位研議後，決議田徑世錦賽確定延後一年，改在2022年舉行。

世界田總表示支持IOC決定，認為此舉能讓運動員有充分時間為賽事做準備和訓練，而2022年田徑世錦賽確切日期，則待與四年一度的大英國協運動會（The Commonwealth Games)以及歐錦賽協調。

另一方面，原先預計8月16日至27日舉行的2021年成都世大運，國際大學生運動總會(FISU)也做出微調，賽事日期延後兩天登場，改在8月18日至29日舉行。

FISU主席馬提辛（Oleg Matytsin）表示，「2021年會是充滿高強度國際運動賽會的夏天，許多奧運選手同時也是優秀的世大運運動員，選手將有機會一次準備兩項大型運動會。」

至於原定2021年7月16日至8月1日舉辦的福岡游泳世錦賽，目前日期尚未確定，國際游泳總會（FINA）執行長馬爾庫萊斯庫（Cornel Marculescu）日前表示，若東奧延期決定在夏季，世錦賽就會改期；接下來會與主辦國福岡以及各國協會、轉播單位和贊助商，以及教練、選手研議出最佳解決方案。