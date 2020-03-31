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西甲／「別拿放大鏡逼我們」梅西率巴薩隊友減薪70%

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
梅西。 路透
梅西。 路透

C羅（Cristiano Ronaldo）和尤文圖斯隊友同意放棄四個月薪水共體時艱後，另一位足壇巨星梅西（Lionel Messi）也決定協助自家球團共度難關，和全體巴塞隆納隊友一起減薪70％，並且額外加碼捐款，支付給因新冠肺炎疫情而頓失收入的職員。

巴塞隆納隊長梅西透過Instagram發出聲明，強調他和巴塞隆納隊友並非如謠言所傳的不願降薪，之所以比較慢宣布，只是因為大家正在討論用何種模式幫忙球團，「我們想要澄清，一直都願意減薪，因為我們完全暸解現在的情況，當球團開口需要球員幫忙時，球員都會去做。」

「我們驚訝的是，球團內有人拿著放大鏡看我們，想把壓力施加在我們身上，讓我們去做本來就會做的事，我們先前保持沈默，因為最要緊的事情是找出幫助球的辦法，還有最受到影響的隊職員。」

梅西和巴塞隆納隊友除了願意停領年薪的70％，還自掏腰包支付全薪給其他非運動專業的同事。另外，巴塞隆納籃球隊的球員也已經表達會同步降薪。

新冠肺炎疫情橫掃歐洲，除了巴塞隆納所在的西班牙是重災區外，德國同樣疫情嚴重，日前，德甲球隊拜仁慕尼黑和多特蒙德也傳出球員同意減薪相助。

巴塞隆納 梅西 C羅

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