世界田徑總會配合東奧延期 世錦賽將延至2022年

世界田徑總會（World Athletics）今天表示，為了配合2020年東京奧運因武漢肺炎疫情延至2021年7月開幕，原定2021年8月舉行的世界田徑錦標賽將延至2022年舉辦。

國際奧林匹克委員會（IOC）今天稍早宣布，因武漢肺炎疫情大流行而延後舉辦的2020年東京奧運，將於2021年7月23日至8月8日間舉行。隨後，世界田徑總會立即發表世界田徑錦標賽延期的聲明。

世界田徑錦標賽原訂2021年8月6日至8月15日於美國俄勒岡州尤金（Eugene）舉行，但由於奧運延期，比賽時間有所衝突，必須另尋他日。

世界田徑總會聲明指出：「我們支持日本奧運組織委員會和國際奧會今天宣布2020東奧在2021年的新日期。」

「每個人都需要有彈性且做出折衷，為此，我們正和俄勒岡州世界田徑錦標賽的主辦單位合作，以便在2022年新的日期舉辦世錦賽。」