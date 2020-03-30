快訊

實踐大學兼任師發病24天才確診 10名師生居家隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧／明年723開幕 羽球「爸爸組合」拚紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
塞提阿萬（左）與阿山。 聯合報系資料照片／記者毛琬婷攝影
塞提阿萬（左）與阿山。 聯合報系資料照片／記者毛琬婷攝影

延期到2021年的東京奧運，今天國際奧會（IOC）和主辦國日本已正式確定，明年7月23日到8月8日登場將是東奧新日期，印尼羽壇男雙名將阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）也將朝羽球「最老奧運金牌」的目標邁進。

這對名將組合是羽壇著名的爸爸球員，在BWF全面停賽前的世界排名高居第二、本季僅僅輸掉3場比賽，不過教練皮恩加迪（Herry Iman Pierngadi）表示，兩人都有一定歲數，無法確定明年東奧狀況如何。

「在他們的年紀，要維持身體狀態很有難度，所以準備工作必須有特別一套。」皮恩加迪說。

阿山目前32歲，塞提阿萬則是35歲，如果東奧如期在今年舉行，兩人若是奪冠，塞提阿萬仍會奧運史上最高齡的羽球金牌得主；目前最年長的奧運羽球金牌是中國大陸名將張寧，她2008年北京奧運以33歲之齡完成女單連霸。

里約奧運提前落馬的印尼組合來說，東奧是最後一搏機會，夢想舞台雖因疫情影響延後一年才登場，塞提阿萬說兩人設定不變，「奧運就是我們終極目標，現在我們必須找出方式，維持最佳狀態到明年。」

兩人去年世錦賽登頂，塞提阿萬就已經成為最高齡的羽球世界冠軍，就看明年能不能將同樣紀錄複製到奧運。

羽球 世錦賽 里約奧運

延伸閱讀

東奧／明年723開幕 延期損失20億美金起跳

日媒發速報東京奧運明年723開幕 義奧會主席證實

田徑／奧運延期沒差 蓋特林：仍可再下一金

羽球／安賽龍撞衫周天成遭罰款 建議全英賽穿全白

相關新聞

東奧／明年723開幕 延期損失20億美金起跳

日本政府和國際奧會（IOC）今天共同決定，2020東京奧運將延至明年7月23日到8月8日舉行，日本共同通信已發布新聞。

日媒發速報東京奧運明年723開幕 義奧會主席證實

2020年東京奧運受新冠肺炎影響，成為史上第一個延期的奧運，昨天日本NHK已經報導，延期到2021年的東奧將於7月23日...

東奧／明年723開幕 羽球「爸爸組合」拚紀錄

延期到2021年的東京奧運，今天國際奧會（IOC）和主辦國日本已正式確定，明年7月23日到8月8日登場將是東奧新日期，印...

溫網／本周召開緊急會議 德網協爆料：將取消

新冠肺炎疫情導致全球運動賽事停擺，在法網延期後，四大公開賽中唯一草地大滿貫溫布頓，也在協商是否延賽或取消賽事，預計本周將...

田徑／奧運延期沒差 蓋特林：仍可再下一金

東京奧運已確定延至明年舉行，對於一些已經宣布東奧後將退休的老將而言延賽勢必造成影響，不過現年38歲的美國奧運一百公尺金牌...

網球／張帥送暖 捐裝備給醫療人員子女

受新冠肺炎影響，6月前國際網壇賽事全面喊卡，世界排名也凍結，目前世界排名35的中國大陸好手張帥雖暫時「失業」，仍貢獻一己...

羽球／安賽龍撞衫周天成遭罰款 建議全英賽穿全白

丹麥前「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen）儘管在全英羽球公開賽奪冠成為21年來首位丹麥冠軍，然而由於他的種...

奧運／否認共謀退賽致東奧延期 澳洲：綜合考量決議

2020東京奧運確定延至明年，率先發難宣布不派隊的加拿大、澳洲，近日傳出陰謀論聯手對東奧施壓，澳洲奧林匹克委員會（AOC...

東奧／大坂直美 挺賽事延期

受新冠肺炎衝擊全球影響，東京奧運上周確定延至二○二一年舉行，主辦國日本的網壇指標女將大坂直美發聲力挺，她承認今年無法如期舉行東奧令人失望，「但我們二○二一年會強勢回歸，我百分百支持日本首相安倍晉三的勇敢決定。」

東奧／延期日期出爐？ NHK：7月23日開幕

受新冠肺炎影響，2020東京奧運成奧運史上第一個延期的奧運，國際奧會（IOC）和日本首相安倍晉三4天前達成共識，確定將東...

羽球／BWF稱球員健康擺第一 球員不領情

世界羽球聯盟（BWF）防疫慢半拍，在新冠肺炎疫情開始爆發時仍如期舉辦全英公開賽，遭許多選手批評罔顧與會人員的健康和安全，...

田徑／剩餘門票待分配 IAAF：盼八月恢復比賽

東京奧運確定延至明年進行，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）也表示目前已取得奧運資格的選手將保留至明年...

熱門新聞

NBA／遭韋德、安東尼戲謔開玩笑 03梯榜眼成熟回應

NBA／外媒曝勇士不會選拉梅羅 因他有較大缺陷

MLB／查普曼「露一手」 球迷驚嘆太粗壯

NBA／協助紐約抗疫 馬布瑞欲從中國調1000萬口罩

NBA／畢生見過最頂尖對決 柯爾：2017年總冠軍賽

電子好球帶／美國小聯盟啟用 中職觀望中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。