東奧／明年723開幕 羽球「爸爸組合」拚紀錄

延期到2021年的東京奧運，今天國際奧會（IOC）和主辦國日本已正式確定，明年7月23日到8月8日登場將是東奧新日期，印尼羽壇男雙名將阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）也將朝羽球「最老奧運金牌」的目標邁進。

這對名將組合是羽壇著名的爸爸球員，在BWF全面停賽前的世界排名高居第二、本季僅僅輸掉3場比賽，不過教練皮恩加迪（Herry Iman Pierngadi）表示，兩人都有一定歲數，無法確定明年東奧狀況如何。

「在他們的年紀，要維持身體狀態很有難度，所以準備工作必須有特別一套。」皮恩加迪說。

阿山目前32歲，塞提阿萬則是35歲，如果東奧如期在今年舉行，兩人若是奪冠，塞提阿萬仍會奧運史上最高齡的羽球金牌得主；目前最年長的奧運羽球金牌是中國大陸名將張寧，她2008年北京奧運以33歲之齡完成女單連霸。

對里約奧運提前落馬的印尼組合來說，東奧是最後一搏機會，夢想舞台雖因疫情影響延後一年才登場，塞提阿萬說兩人設定不變，「奧運就是我們終極目標，現在我們必須找出方式，維持最佳狀態到明年。」

兩人去年世錦賽登頂，塞提阿萬就已經成為最高齡的羽球世界冠軍，就看明年能不能將同樣紀錄複製到奧運。