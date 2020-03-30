東奧／明年723開幕 延期損失20億美金起跳

日本政府和國際奧會（IOC）今天共同決定，2020東京奧運將延至明年7月23日到8月8日舉行，日本共同通信已發布新聞。

IOC和主辦國日本的首相安倍晉三，上周一起做了東奧延期決定，成現代奧運124年來第一次非戰爭因素延賽的賽事。原本的東奧是今年7月24日舉行，確定延期前，日本已投入130億美元，並從贊助商募集到30億美元，延期打亂所有計畫。

2020東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎（Toshiro Muto）今天稍早表示，組委會目前正在解決票務問題，希望能解決對比賽有高度期待的購買者進場問題。

武藤敏郎也提到，現在要估算東奧延期造成多少花費仍難給出明確數字。

據估計，延期費用約介於20到30億美元之間，日本政府可能要承擔大部分的費用。