日媒發速報東京奧運明年723開幕 義奧會主席證實

2020年東京奧運受新冠肺炎影響，成為史上第一個延期的奧運，昨天日本NHK已經報導，延期到2021年的東奧將於7月23日開幕，今天義大利奧會（CONI）主席馬拉戈（Giovanni Malagò）在電話訪問中也說，明年7月23日就是東奧開始的日期。

東奧原本今年7月24日開幕，賽事將進行到8月9日，但受新冠肺炎全球肆虐影響，國際奧會（IOC）和日本首相安倍晉三上周達成共識，確定將東奧延至2021年；IOC之後宣布東奧延期時有訂出「不晚於2021年夏天」的新舉辦時程，東京奧組委會主席森喜朗上周接受電視訪問時則表示，開幕日最快這周就會出爐。

NHK昨天已報導，2021年7月23日到8月8日將是東奧新時間，馬拉戈受訪時說法也一致，他說：「我有這想法，或許我錯了，但我不這麼認為，因為我已經和很多朋友討論過，我認為IOC在短時間內就會公告日期是2021年7月23日，保持和今年相同的時程。」

馬拉戈表示，東奧若維持7月底舉行，就可避開同樣延期的2020歐洲國家盃；原本今年6月12日到7月12日登場的歐國盃，已確定延到明年6月11日進行到7月11日。