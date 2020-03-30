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田徑／奧運延期沒差 蓋特林：仍可再下一金
東京奧運已確定延至明年舉行，對於一些已經宣布東奧後將退休的老將而言延賽勢必造成影響，不過現年38歲的美國奧運一百公尺金牌蓋特林（Justin Gatlin）認為，雖然奧運延期他可能已經39歲，但他自信地表示，自己仍可以再摘下一面金牌。
今年2月剛滿38歲的蓋特林，曾參與2004年雅典奧運、2012年倫敦奧運及2016年里約奧運，首度參加奧運就在一百公尺摘金，生涯共囊括5面奧運獎牌，這次東京奧運將是他第四次也是最後一次奧運，他曾表示，自己將在東京奧運後退休。
不過受到新冠肺炎疫情影響，原訂今年七月底要舉行的東京奧運已確定延期，最晚在明年夏天舉辦，屆時蓋特林可能就已經是39歲「高齡」。
蓋特林說：「很多人都說延期會對像我這樣的老將不利，但我要說的是，這並非事實，我的練習量比之前更多，身體感覺好到讓我可以撐到40歲。」
蓋特林表示，在奧運確定延期後，現在的目標就是擺在2021年，「調整好身體，重新集中精神並保持飢渴，我的身體並沒有因為參加許多比賽而感到疲憊，對我而言38歲還是39歲差別不會太大。」
德國標槍名將羅哈勒（Thomas Rohler）也贊同奧運延期的決定，「夢想並沒有被取消，只是延遲了一下子而已。」
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