網球／張帥送暖 捐裝備給醫療人員子女

受新冠肺炎影響，6月前國際網壇賽事全面喊卡，世界排名也凍結，目前世界排名35的中國大陸好手張帥雖暫時「失業」，仍貢獻一己之力，她購買超過30萬人民幣的網球裝備，贈給武漢第一線醫護人員的子女。

醫護人員成防疫最前線的成員，許多人都久未回家，反而沒能顧及自身家庭，張帥因此和教練劉碩用行動送暖，第一批捐助的550雙運動鞋已送達疫情中心武漢市的中醫醫院職員子女手中。

大陸「金花」盼，拋磚引玉後能號召更多人一起投入幫忙行列，她說：「醫護人員可以不顧個人安危去挽救他人生命，為國家英勇奮戰，但『留守」的孩子一定是他們時刻的掛念，我希望他們在捨己為人時，也能感受到有人在背後關心他們的孩子。」

透過贈送裝備，張帥希望讓白袍子女在疫情期間仍保持訓練，增加免疫力，她還錄製小影片介紹簡易的鍛鍊方式，外來還計畫給予一些獎勵，像是招待學童現場觀戰。

出身武漢的大陸退役名將李娜，日前也捐出300萬人民幣（約1280萬台幣）購買防疫物資，世界網壇多名球星也領頭做公益，包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇、「瑞士特快車」費德勒和「西班牙蠻牛」納達爾都捐款，幫助受新冠肺炎影響的相關人士。