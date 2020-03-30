羽球／安賽龍撞衫周天成遭罰款 建議全英賽穿全白
丹麥前「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen）儘管在全英羽球公開賽奪冠成為21年來首位丹麥冠軍，然而由於他的種子序低於「台灣一哥」周天成，卻與周天成相同穿著同樣白色衣服，遭BWF世界羽球聯盟罰款250歐元（約台幣8515元）。
世羽聯規定，種子序高者可優先選擇賽服顏色，隔網對手需著明顯他色賽服，然而安賽龍全英賽決賽面對世界第2、頭號種子周天成，卻選擇與「小天」同樣白色賽服，因此得上繳罰款。
安賽龍表示他這麼做，是因為他整周賽事都是穿白色出賽，並指出不得穿同色系賽服規定十分不合理，也認為全英賽應該效法溫布頓網賽，球員全著白色服裝。
「那條規定十分可笑，我看不出來任何我們應該受罰的理由。」安賽龍說，「所有在家看電視的人都看得出來，哪一個人是丹麥人。」
安賽龍還向全英賽提出建議，「所有球員都應該穿全白，向溫布頓一樣。不僅看起來好看，也很酷。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言