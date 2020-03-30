羽球／安賽龍撞衫周天成遭罰款 建議全英賽穿全白

丹麥前「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen）儘管在全英羽球公開賽奪冠成為21年來首位丹麥冠軍，然而由於他的種子序低於「台灣一哥」周天成，卻與周天成相同穿著同樣白色衣服，遭BWF世界羽球聯盟罰款250歐元（約台幣8515元）。

世羽聯規定，種子序高者可優先選擇賽服顏色，隔網對手需著明顯他色賽服，然而安賽龍全英賽決賽面對世界第2、頭號種子周天成，卻選擇與「小天」同樣白色賽服，因此得上繳罰款。

安賽龍表示他這麼做，是因為他整周賽事都是穿白色出賽，並指出不得穿同色系賽服規定十分不合理，也認為全英賽應該效法溫布頓網賽，球員全著白色服裝。

「那條規定十分可笑，我看不出來任何我們應該受罰的理由。」安賽龍說，「所有在家看電視的人都看得出來，哪一個人是丹麥人。」

安賽龍還向全英賽提出建議，「所有球員都應該穿全白，向溫布頓一樣。不僅看起來好看，也很酷。」