奧運／否認共謀退賽致東奧延期 澳洲：綜合考量決議

2020東京奧運確定延至明年，率先發難宣布不派隊的加拿大、澳洲，近日傳出陰謀論聯手對東奧施壓，澳洲奧林匹克委員會（AOC）、加拿大奧林匹克委員會(COC)今日皆否認，澳洲奧會表示決定是單方面的，與加拿大無關。

加拿大奧會與加拿大殘奧委員會（CPC）上周開第一槍，宣布若東奧照常舉辦將不會派隊；無獨有偶，澳洲奧會也旋即宣布基於新冠肺炎疫情不派隊，兩個體育大國接連退賽，也在國際間引發骨牌效應，美國指標性單項協會以及多國奧會都相繼表態，最終IOC宣布延期。

然而加、澳兩國共謀退賽傳聞甚囂塵上，澳洲奧會今日向路透社發布聲明，指出所有影射澳洲奧會與IOC或加拿大奧會共謀做出不派隊決議，並不屬實。

澳洲奧會強調，不派隊決議是綜合考量所做出，包括IOC也曾表示研擬各種情境的可能性，延賽也是其中之一，加上澳洲政府3月18日升級全球旅遊禁令、隔離原則，代表選手也將無法持續訓練課表。

在此情況下，澳洲奧會綜合政府和IOC的最新處置召開會議，「眼前情況都顯示澳洲國家隊在六個月內都不可能參加奧運。AOC也認為這是讓所有運動員保持健康和平安的最好方式，讓他們盡快返家與家人團聚，過程中並無牽涉到IOC或COC。」