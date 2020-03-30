溫網／本周召開緊急會議 英名將：官方希望避免取消

新冠肺炎疫情導致全球運動賽事停擺，在法網延期後，四大公開賽中唯一草地大滿貫溫布頓，也在協商是否延賽或取消賽事，預計本周將舉辦緊急會議。前英國雙打球王傑米墨瑞（Jamie Murray）就透露，溫網非常希望能避開取消選項。

目前ATP、WTA職業巡迴賽都至少延至6月，紅土賽季也取消，法網則延期至9月。接續在法網之後，原定6月29日登場的溫網，預計召開緊急會議，並與英國草地網球協會(Lawn Tennis Association)、ATP、WTA、ITF密切聯繫。

日前傳出溫網初步排除閉門打方案，因此僅剩取消或者延賽選項。傑米墨瑞透露，「畢竟還有三個多月時間，他們非常希望賽事能照常，特別是賽事牽涉到許多利益關係者，其他賽事也必須列入考量。」

傑米墨瑞也提到，日照時間也是因素之一，「如果賽事延後，那麼日照時間會減短，若如期舉行，就能打到晚上10點。」不過傑米墨瑞也表示，現階段仍是維持健康為第一要務，過去自己已經長達15、16年習慣世界各地征戰巡迴賽，如今卻得待在家中隔離，心態上也得轉換。

然而一旦延賽，轉播勢必也得受牽連，就有專家表示，溫網如期舉行的可能性趨近於零，而延期就得配合轉播空檔，「要找到轉播空檔並不容易，特別是不僅要配合網球時間，還有其他賽事。你只能接受或者取消。」