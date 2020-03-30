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東奧／大坂直美 挺賽事延期

聯合報 / 記者曾思儒／綜合報導
日本網球名將大坂直美支持東奧延至明年，再展奧運精神。 （美聯社）
日本網球名將大坂直美支持東奧延至明年，再展奧運精神。 （美聯社）

新冠肺炎衝擊全球影響，東京奧運上周確定延至二○二一年舉行，主辦國日本的網壇指標女將大坂直美發聲力挺，她承認今年無法如期舉行東奧令人失望，「但我們二○二一年會強勢回歸，我百分百支持日本首相安倍晉三的勇敢決定。」

廿二歲的大坂直美是日本、海地混血，雖在三歲就和全家移居美國，但大阪出生的她和日本連結仍深；她二○一八年美網登頂，成首位抱回大滿貫的日本選手，一九年澳網奪冠後更登上世界球后寶座，寫下亞洲網壇新頁。

身為日本指標球員，大坂直美表示，東奧對自己意義重大，「大家都知道能代表祖國參加奧運有多榮耀。」光榮時刻雖因疫情延後，她正向喊說，全世界人們在艱難時刻該互相支援，一起走過困境，「對我來說，這就是奧運精神。」

世界體壇都受新冠肺炎影響，原訂五月舉行的法網已宣布延至九月，溫布頓預計本周也會宣布今年賽事是延期或取消；暫時「失業」的許多球星則是慷慨解囊，包括「三大天王」費德勒、納達爾和約克維奇等球星都宣布捐出善款，幫助受疫情影響的弱勢家庭。

東京奧運 新冠肺炎 大坂直美 溫布頓 法網

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