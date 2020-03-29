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東奧／延期日期出爐？ NHK：7月23日開幕
受新冠肺炎影響，2020東京奧運成奧運史上第一個延期的奧運，國際奧會（IOC）和日本首相安倍晉三4天前達成共識，確定將東奧延至2021年，今天日媒報導，明年東奧將在7月23日開幕，8月8日閉幕。
原訂今年夏天舉行的東奧原本是訂7月24日開幕，賽事進行到8月9日，NHK今天根據消息來源報導的新日期是2021年7月23日到8月8日，若屬實代表同樣稱為「2020東奧」的新日期和今年原時間只差一天。
東京奧運組委會主席森喜朗近日接受電視訪問時曾表示，開幕日最快下周就會出爐，且屬意東奧新日期落在6月至9月；4天前IOC宣布東奧延期時則有訂出「不晚於2021年夏天」的新東奧舉辦時程。
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