快訊

菲律賓小型飛機墜毀在馬尼拉機場附近 機上8人生死不明

女兒一句童言童語 滯留湖北陸配瞬間淚崩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧／延期日期出爐？ NHK：7月23日開幕

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
日媒報導東京奧運可能在明年723舉行。 美聯社
日媒報導東京奧運可能在明年723舉行。 美聯社

受新冠肺炎影響，2020東京奧運成奧運史上第一個延期的奧運，國際奧會（IOC）和日本首相安倍晉三4天前達成共識，確定將東奧延至2021年，今天日媒報導，明年東奧將在7月23日開幕，8月8日閉幕。

原訂今年夏天舉行的東奧原本是訂7月24日開幕，賽事進行到8月9日，NHK今天根據消息來源報導的新日期是2021年7月23日到8月8日，若屬實代表同樣稱為「2020東奧」的新日期和今年原時間只差一天。

東京奧運組委會主席森喜朗近日接受電視訪問時曾表示，開幕日最快下周就會出爐，且屬意東奧新日期落在6月至9月；4天前IOC宣布東奧延期時則有訂出「不晚於2021年夏天」的新東奧舉辦時程。

延伸閱讀

日本79歲寬爺爺挑戰奧運最老選手 沒有優待票

東京奧運開幕日最快下周揭曉 組委會：6至9月間

NHK報導東京奧運 可能延至明年7月23日開幕

網球／東奧延期沮喪 大坂直美：仍支持安倍晉三決定

相關新聞

東京奧運開幕日最快下周揭曉 組委會：6至9月間

2020東京奧運因新冠肺炎延期至明年，東京奧組委主席森喜朗近日接受電視訪問透露，開幕日最快下周就會出爐，且為了讓奧運資格...

NHK報導東京奧運 可能延至明年7月23日開幕

日媒報導，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，原訂7月登場的東京奧運被迫延期，目前傳出最有希...

東奧／延期日期出爐？ NHK：7月23日開幕

受新冠肺炎影響，2020東京奧運成奧運史上第一個延期的奧運，國際奧會（IOC）和日本首相安倍晉三4天前達成共識，確定將東...

羽球／BWF稱球員健康擺第一 球員不領情

世界羽球聯盟（BWF）防疫慢半拍，在新冠肺炎疫情開始爆發時仍如期舉辦全英公開賽，遭許多選手批評罔顧與會人員的健康和安全，...

田徑／剩餘門票待分配 IAAF：盼八月恢復比賽

東京奧運確定延至明年進行，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）也表示目前已取得奧運資格的選手將保留至明年...

足球／若六月底前未能復賽 歐足聯主席：恐取消賽季

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，目前全球體壇幾乎處於停擺階段，歐洲幾大足球聯賽目前也是全面停賽，對於疫情仍看不到盡頭的情況下...

田徑／亞洲鐵餅紀錄保持人 倫敦奧運銀牌伊朗名將確診

新冠肺炎疫情蔓延至田徑界，亞洲鐵餅紀錄保持人、奪下伊朗史上首面奧運獎牌的名將哈達迪（Ehsan Hadadi），今日傳出...

竟拍片示範檢疫在家如何打女人 英拳手挨轟道歉

英國拳擊冠軍桑德斯（Billy Joe Saunders）先前錄製影片，教導男性在武漢肺炎疫情緊繃而封城之際，若發生家庭...

義甲／C羅共體時艱 和隊友放棄薪水替尤文圖斯省30億

義大利成為新冠肺炎歐洲重災區，所有體育賽事至少停擺至4月3日，而陣中有三位確診球員的尤文圖斯此時發揮共體時艱的精神，包含...

網球／東奧延期沮喪 大坂直美：仍支持安倍晉三決定

站上2020東京奧運是不少選手的夢想，包括網球前球后大坂直美。滿心期待能在東奧代表日本出賽的大坂直美坦言，東奧延期消息一...

東奧／何時開幕 傳協商明年7月辦

受到武漢肺炎疫情影響，原訂今年7月24日開幕的東京奧運確定延期。據悉國際奧林匹克委員會（IOC）和日本政府、東京奧運組織...

東奧／巴赫：已獲資格者 仍保留參賽權

受新冠肺炎疫情影響，原訂今年七月舉行的東京奧運確定延期，目前已有百分之五十七的選手取得奧運參賽資格，國際奧會主席巴赫在與...

熱門新聞

NBA／憶詹姆斯是救命恩人 安東尼：他根本馬蓋仙

NBA／韋德提選秀03梯榜眼 安東尼：他哪位？

中職／許基宏重返一軍4支0 丘昌榮：擺二軍非懲罰

NBA／若非傷停數月 世界和平：38歲喬丹能場均35分

NBA／03年若被活塞選中 甜瓜：至少有2冠

NBA／尼克宣布老闆確診 成職業球團經營者首例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。