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羽球／BWF稱球員健康擺第一 球員不領情
世界羽球聯盟（BWF）防疫慢半拍，在新冠肺炎疫情開始爆發時仍如期舉辦全英公開賽，遭許多選手批評罔顧與會人員的健康和安全，只在意停賽造成的金錢損失，BWF秘書長倫德（Thomas Lund）日前特別發布公開信，強調把球員健康擺首位，但發言仍被些球員「打臉」。
德倫公開信上表示，非常失望看到羽球界成員在疫情期間，質疑BWF對球員的關心，「確保成員的健康和安全，一直放在我們的首位。」他也提到，一直和世界衛生組織（WHO）保持密切聯繫，但也承認新冠肺炎有許多不可預測性，疫情發展改變速度始料未及。
不過印度著名的羽球夫妻檔卡夏普（Parupalli Kashyap）和前球后塞娜（Saina Nehwal）不以為然，卡夏普表示，他並沒感受到BWF的用心，「如果我們被感染然後回去，我們會危害到許多人。」
卡夏普提到，從德國公開賽確定取消後，每位選手就開始心存懷疑，也希望盡快確定相關消息，但得到的資訊始終緩慢，「我只是名運動員，我對這些抱有疑問。」他也提到，全英公開賽期間，英國並沒真看待防疫，讓他不滿更深，並認為德倫的回應只是做作樣子。
塞娜也曾在推特開火，指BWF只在意比賽的財務狀況，罔顧球員感受。
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