田徑／剩餘門票待分配 IAAF：盼八月恢復比賽

東京奧運確定延至明年進行，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）也表示目前已取得奧運資格的選手將保留至明年參賽，針對剩餘門票分配，世界田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）表示，希望剩餘的百分之50的門票能在今年8至10月的賽事中產生。

東京奧運原訂今年七月底舉行，不過受到新冠肺炎影響，目前已確定延期至明年，目前已有百分之57的選手取得參賽資格；而剩餘門票分配還待資格賽或是積分產生，卻因疫情造成許多資格賽都受到波及而停擺，無法繼續完成奧運參賽席次。

不過針對已經取得門票的選手，巴赫在與各國際單項總會開過視訊會議中表示，將保留這些選手的參賽資格，而世界田徑總會對於IOC所做出延賽的決定表示全力支持，柯伊也向所有田徑選手發表公開信，並提出四點因應方法。

受到疫情影響，原本世界田徑總會已宣布多哈、上海及中國三站的鑽石聯賽延期，後來又表示5月24日斯德哥爾摩站、28日的拿坡里站及31日的拉巴特站也都暫停。

柯伊在公開信提到，目前將盡全力在安全的情況下盡快讓運動員能夠恢復比賽，針對剩餘百分之50的門票確認，他說：「現在重要的是，鑑於許多比賽已延期或暫停，我們將為其餘運動員製定一個清晰且公平的流程，以使其有資格參加比賽。」

柯伊表示，希望能在8至10月恢復賽事，讓選手可以開始比賽拿積分爭取奧運資格，而首場賽事可能會是被延至8月13日舉行的鑽石聯賽上海站。目前台灣只有標槍好手鄭兆村取得奧運門票，跨欄的陳傑、陳奎儒也都還有機會透過積分排名搶下席次。