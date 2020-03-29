足球／若六月底前未能復賽 歐足聯主席：恐取消賽季

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，目前全球體壇幾乎處於停擺階段，歐洲幾大足球聯賽目前也是全面停賽，對於疫情仍看不到盡頭的情況下，何時能復賽仍未可知，歐洲足球聯盟主席切費林（Aleksander Ceferin）就表示，若到六月底前賽事無法重啟，將可能直接取消賽季。

歐洲足球五大聯賽韓西甲、英超、義甲、德甲和法甲目前都是停賽狀態，歐冠及歐霸盃也沒能躲過停擺命運，而在歐洲疫情持續升溫的情況下，復賽時程恐仍遙遙無期。

在各大聯賽受到疫情影響垕，歐足聯理事會已成立一個工作小組，製定可能的時間表提供給各聯盟使用。主席切費林受訪時表示，目前還有許多種情況需要考慮，目前他還不能保證有可能結束本季賽事，一切都還是要取決於疫情的發展方式。

「沒人能知道疫情何時會結束，我們我A、B、C三個計畫，可能是在五月中、六月或是六月底復賽。」切費林也說，「若是在六月底前都無法重啟賽事，那麼這個賽季可能就會作廢。」

切費林表示，有球團提議乾脆先進行玩新賽季後再補踢本季未完成的比賽，但目前這都還未定案，都還在跟各聯賽、俱樂部討論出最佳方案，同時他也表示，採取閉門方式也可能是選項之一，但就他而言並不支持。

切費林說：「我覺得所有比賽都閉門進行有些難以想像，我們現在仍不知道是否能夠復賽，是否能有觀眾。如果沒有其他選擇，最好還是終止本賽季，我不希望歐冠決賽階段是在沒有球迷的情況下舉行。」