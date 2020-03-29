田徑／亞洲鐵餅紀錄保持人 倫敦奧運銀牌伊朗名將確診

新冠肺炎疫情蔓延至田徑界，亞洲鐵餅紀錄保持人、奪下伊朗史上首面奧運獎牌的名將哈達迪（Ehsan Hadadi），今日傳出確診新冠肺炎，目前正接受自我隔離，醫師表示目前他的狀態良好。

35歲的哈達迪是亞洲鐵餅之王，亞洲鐵餅紀錄是他在2008年締造的69公尺32，，生涯囊括4面亞運金牌、亞錦賽6金，並在2012年勇奪倫敦奧運銀牌，締造伊朗新猷，成為伊朗史上首位奧運頒獎台選手，原先也被視為是東奧奪金熱門。

世界田總國際田徑總會（IAAF）今日在推特上證實哈達迪確診消息，表示哈達迪訓練基地在美國，但是在返回家鄉德黑蘭時染疫。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則根據伊朗田協醫師指出，哈達迪現況穩定，「他在確診後已自我隔離，且恢復狀況很好。」

受到疫情影響，年度共計15場的鑽石聯賽 (Diamond League)，繼先前宣布延期的多哈站、中國站延賽，5月分別在瑞典斯德哥爾摩、義大利那不勒斯、摩洛哥拉巴特舉行的三站也確定延期，延至何時待訂。