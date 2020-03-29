快訊

明起降0.8元 汽油連五跌寫17年新低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京奧運開幕日最快下周揭曉 組委會：6至9月間

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
東奧組委會主席森喜朗。 新華社
東奧組委會主席森喜朗。 新華社

2020東京奧運因新冠肺炎延期至明年，東京奧組委會主席森喜朗近日接受電視訪問透露，開幕日最快下周就會出爐，且為了讓奧運資格賽以及志工培育有更充裕完備，屬意6月至9月間舉辦。

國際奧會（IOC）四天前宣布東奧延期，並表示四周內將公布確切時程表。IOC主席巴赫（Thomas Bach）26日接受媒體訪問，被問及明年東奧是否有可能在夏季之前登場，巴赫並未排除任何可能，「我們的安排是希望奧運能至少在2021年夏季之前登場，但不代表僅限於夏季月份。」

不過據日本共同通訊社（Kyodo News）報導，森喜朗近日在日本電視台表態，最新東奧時程表細節最快可望在下周揭曉。

森喜朗指出，明年東奧仍希望維持在夏季舉行，「我們會考慮6月至9月間。在我們仔細協商後，希望下周能有結論。」

森喜朗表示，儘管春季舉行能避開東京最熱月份，但夏季奧運能讓賽事志工培訓更完整，奧運資格賽也有更充裕時間安排，森喜朗說：「能夠保留越長的準備期，當然是越好。」

延伸閱讀

NHK報導東京奧運 可能延至明年7月23日開幕

東奧／何時開幕 傳協商明年7月辦

東奧／巴赫：已獲資格者 仍保留參賽權

東奧延期 巴赫：獲資格選手參賽席次保留至2021

相關新聞

東京奧運開幕日最快下周揭曉 組委會：6至9月間

2020東京奧運因新冠肺炎延期至明年，東京奧組委主席森喜朗近日接受電視訪問透露，開幕日最快下周就會出爐，且為了讓奧運資格...

NHK報導東京奧運 可能延至明年7月23日開幕

日媒報導，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，原訂7月登場的東京奧運被迫延期，目前傳出最有希...

網球／東奧延期沮喪 大坂直美：仍支持安倍晉三決定

站上2020東京奧運是不少選手的夢想，包括網球前球后大坂直美。滿心期待能在東奧代表日本出賽的大坂直美坦言，東奧延期消息一...

田徑／亞洲鐵餅紀錄保持人 倫敦奧運銀牌伊朗名將確診

新冠肺炎疫情蔓延至田徑界，亞洲鐵餅紀錄保持人、奪下伊朗史上首面奧運獎牌的名將哈達迪（Ehsan Hadadi），今日傳出...

竟拍片示範檢疫在家如何打女人 英拳手挨轟道歉

英國拳擊冠軍桑德斯（Billy Joe Saunders）先前錄製影片，教導男性在武漢肺炎疫情緊繃而封城之際，若發生家庭...

義甲／C羅共體時艱 和隊友放棄薪水替尤文圖斯省30億

義大利成為新冠肺炎歐洲重災區，所有體育賽事至少停擺至4月3日，而陣中有三位確診球員的尤文圖斯此時發揮共體時艱的精神，包含...

東奧／何時開幕 傳協商明年7月辦

受到武漢肺炎疫情影響，原訂今年7月24日開幕的東京奧運確定延期。據悉國際奧林匹克委員會（IOC）和日本政府、東京奧運組織...

東奧／巴赫：已獲資格者 仍保留參賽權

受新冠肺炎疫情影響，原訂今年七月舉行的東京奧運確定延期，目前已有百分之五十七的選手取得奧運參賽資格，國際奧會主席巴赫在與...

足球／氣勢更凶猛 航源FC吉祥物棄猴換魟魚

二○二○台灣企業甲級足球聯賽及木蘭足球聯賽將於四月中陸續登場，為迎接新球季到來，新北航源ＦＣ隊昨公布新球衣及隊徽，男足隊...

大專田徑賽／請假備戰受延期波及 林家瑩奧運路添變

為了爭取東京奧運參賽資格，我國女子鉛球全國紀錄保持人林家瑩向執教學校國北教大請假一年備戰，不過現在卻面臨了東京奧運延期的...

高球／美國公開賽延期？ 美國高協：言之過早

日前《紐約郵報》（New York Post）報導美國高爾夫公開賽（U.S. Open）受到疫情影響延後舉行，不過今天美...

東奧延期積分採計受影響 舉重界傳反彈聲浪

2020東京奧運在日前確定延期後，讓不少仍在為取得資格而努力的運動員陷入茫然狀態，尤其是以積分來決定參賽資格的運動項目，...

熱門新聞

NBA／詹皇擁驚人記憶力：是天賦也是詛咒

NBA／憶詹姆斯是救命恩人 安東尼：他根本馬蓋仙

NBA／明年薪資達3400萬 高層勸海瓦德執行球員選項

NBA／東奧若在春季舉行 美男籃恐無大咖球星

MLB／不滿費爾斯吹哨行為 太空人前捕手發文嗆聲

NBA／03年若被活塞選中 甜瓜：至少有2冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。