東京奧運開幕日最快下周揭曉 組委會：6至9月間

2020東京奧運因新冠肺炎延期至明年，東京奧組委會主席森喜朗近日接受電視訪問透露，開幕日最快下周就會出爐，且為了讓奧運資格賽以及志工培育有更充裕完備，屬意6月至9月間舉辦。

國際奧會（IOC）四天前宣布東奧延期，並表示四周內將公布確切時程表。IOC主席巴赫（Thomas Bach）26日接受媒體訪問，被問及明年東奧是否有可能在夏季之前登場，巴赫並未排除任何可能，「我們的安排是希望奧運能至少在2021年夏季之前登場，但不代表僅限於夏季月份。」

不過據日本共同通訊社（Kyodo News）報導，森喜朗近日在日本電視台表態，最新東奧時程表細節最快可望在下周揭曉。

森喜朗指出，明年東奧仍希望維持在夏季舉行，「我們會考慮6月至9月間。在我們仔細協商後，希望下周能有結論。」

森喜朗表示，儘管春季舉行能避開東京最熱月份，但夏季奧運能讓賽事志工培訓更完整，奧運資格賽也有更充裕時間安排，森喜朗說：「能夠保留越長的準備期，當然是越好。」