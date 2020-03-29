NHK報導東京奧運 可能延至明年7月23日開幕

日媒報導，受到2019冠狀病毒疾病疫情影響，原訂7月登場的東京奧運被迫延期，目前傳出最有希望的方案是明年7月，時間可能是同為週五的7月23日。

日本放送協會（NHK）報導，東京奧運組織委員會正針對舉辦日期及確保場館等進行最優先準備作業。

相關人士表示，從預料疫情平息、確保準備時間及選拔出賽選手等角度來看，東奧延到明年7月是最有希望的方案。

具體來說，東奧原訂今年7月24日舉辦，延期方案中有開幕日同樣在週五舉辦的明年7月23日。

如果依照這個開幕時間，之後日程也都跟著提前一天，例如奧運閉幕日為明年8月8日、帕運開幕日為明年8月24日、帕運閉幕為明年9月5日。

針對東奧延期舉辦的日程，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）至今表達出不限明年夏天，還有各種方案的想法，部分國際單項總會考量夏天炎熱氣候，也希望能在明年春季舉行。

東奧組織委員會將和IOC及東京都政府等單位持續商議。

日本經濟新聞報導，東奧組織委員會主席森喜朗28日在電視節目中表示，這一週將持續研商，希望下週內能得出一些結論。