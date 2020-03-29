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義甲／C羅共體時艱 和隊友放棄薪水替尤文圖斯省30億
義大利成為新冠肺炎歐洲重災區，所有體育賽事至少停擺至4月3日，而陣中有三位確診球員的尤文圖斯此時發揮共體時艱的精神，包含頭號球星C羅（Cristiano Ronaldo）在內的全體選手和總教練，同意停領四個月薪水，替球隊省下9000萬歐元（約台幣30億元）。
以C羅和總教練薩里（Maurizio Sarri）為首的全隊成員，同意自3月起暫時停領薪水四個月，協助球團度過新冠肺炎帶來的難關。尤文圖斯感謝好意，在聲明中表示，「這個賽季的財務損失大約是9000萬歐元，他們的體諒剛好可以拿來彌補這數字，謝謝球員和教練在這艱辛的時刻給予支持。」
根據義大利媒體報導，此次球員協議是由老將奇耶里尼（Giorgio Chiellini）帶頭向隊友展開協商，其中最高薪的C羅放棄了約380萬歐元（約台幣1.26億元）的薪資。
尤文圖斯日前接連爆發確診案例，包含迪巴拉（Paulo Dybala）、魯加尼（Daniele Rugani）和馬圖伊迪（Blaise Matuidi）都檢測出陽性，目前三人都在隔離治療當中。
停賽中的義甲這賽季踢完前26輪，尤文圖斯目前在義甲積分榜一分領先拉齊奧，隨著復賽前景不樂觀，可能出現「無冕王」的詭譎情況。
除了尤文圖斯外，德甲拜仁慕尼黑、多特蒙德也由球員釋出善意，同意球團暫時止付薪水，而西甲馬德里競技、巴塞隆納則是由球團下令減薪，引發內部反彈。
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