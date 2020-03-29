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竟拍片示範檢疫在家如何打女人 英拳手挨轟道歉
英國拳擊冠軍桑德斯（Billy Joe Saunders）先前錄製影片，教導男性在新冠肺炎疫情緊繃而封城之際，若發生家庭糾紛，該如何攻擊女性，為此遭到各界撻伐，不得不在今天道歉。
影片中顯示，現年30歲的世界拳擊組織（WBO）超中量級冠軍桑德斯說，假如「你的老女人…向你走來，往你臉上吐了口痰」，該如何反應。
為此，桑德斯提供訣竅。他以拳擊沙包示範，如何「攻擊她的下巴」並「擊倒她」。
桑德斯事後說，他的行為若「冒犯任何女性」，他深表歉意。
桑德斯在推特（Twitter）上發文說：「我絕不寬待家庭暴力，假使我看到有男性敢動女性一根汗毛，我會親自把他碎屍萬段。」
「假如我冒犯到任何女性，我要為此道歉，並祝大家好運。」
I would never condone domestic violence and if I saw a man touch a woman I would smash him to pieces myself I have a Daughter and if a man laid a finger on her it would be end well . Apologies if I offended any women stay blessed x— billyjoesaunders (@bjsaunders_) March 28, 2020
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