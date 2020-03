竟拍片示範檢疫在家如何打女人 英拳手挨轟道歉

英國拳擊冠軍桑德斯(Billy Joe Saunders)先前錄製影片,教導男性在新冠肺炎疫情緊繃而封城之際,若發生家庭糾紛,該如何攻擊女性,為此遭到各界撻伐,不得不在今天道歉。

影片中顯示,現年30歲的世界拳擊組織(WBO)超中量級冠軍桑德斯說,假如「你的老女人…向你走來,往你臉上吐了口痰」,該如何反應。

為此,桑德斯提供訣竅。他以拳擊沙包示範,如何「攻擊她的下巴」並「擊倒她」。

桑德斯事後說,他的行為若「冒犯任何女性」,他深表歉意。

桑德斯在推特(Twitter)上發文說:「我絕不寬待家庭暴力,假使我看到有男性敢動女性一根汗毛,我會親自把他碎屍萬段。」

「假如我冒犯到任何女性,我要為此道歉,並祝大家好運。」

I would never condone domestic violence and if I saw a man touch a woman I would smash him to pieces myself I have a Daughter and if a man laid a finger on her it would be end well . Apologies if I offended any women stay blessed x