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網球／東奧延期沮喪 大坂直美：仍支持安倍晉三決定

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
大坂直美。 美聯社
大坂直美。 美聯社

站上2020東京奧運是不少選手的夢想，包括網球前球后大坂直美。滿心期待能在東奧代表日本出賽的大坂直美坦言，東奧延期消息一度令她沮喪，但她仍百分之百支持日本首相安倍晉三以及國際奧會（IOC）延賽決定。

年僅22歲的大坂直美手握2018年美網、2019年澳網兩座大賽女單冠軍，並在2019年成為史上首位亞洲球后，目前世界排名第10。她母親是日本人，父親為海地裔美籍，原先擁有雙重國籍的她，去年選擇放棄美籍，東京奧運將以地主之姿出賽。

然而東奧日前因新冠肺炎疫情宣布延期，多少對她造成打擊，大坂直美花了三天整理思緒，28日在推特上以日、英雙語分享想法，「大家都知道這屆奧運對我而言有多重要，我也為代表主辦國出賽引以為傲。」

「當然，我對奧運延期有些失望，但相信我們在2021年能變得更堅強，我也百分之百支持安倍晉三和IOC做出此勇敢決定。」大坂直美表示，此刻無論背景、種族，所有國家團結一心拯救生命之際，對她而言這就是奧林匹克精神。

大坂直美也向所有日本人喊話，「撐下去，2021年向世界展現我們美麗的國家，希望所有人保持健康，照顧彼此，相信我們可以度過難關。」

大坂直美 美網 澳網

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