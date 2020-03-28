高球／美國公開賽延期？ 美國高協：言之過早

日前《紐約郵報》（New York Post）報導美國高爾夫公開賽（U.S. Open）受到疫情影響延後舉行，不過今天美國高爾夫協會發聲明否認，表示現在猜測延賽為時過早，目前也尚未確定是否延賽。

受新冠肺炎疫情影響，目前PGA也處於停賽期間，其中包含兩場大賽4月的美國名人賽與5月的PGA錦標賽都決定延期，而原訂在6月18至21日舉行的美國公開賽也傳出延期消息，但美國高協表示目前仍未確定是否延賽，預估會在四月中宣布。

美國高協在聲明中寫道，「我們繼續維持著六月舉行美國公開賽的日期，且密切關注美國疾病管制中心、世界衛生組織等相關單位的消息，為所有相關人員的健康與安全做出最好的決定。

美國高協表示有鑒於延賽可能性，目前相關準備活動已經暫停，且正在製定應變計畫，不過他們強調，現在說賽事延賽或是更換比賽地點都還為時過早，「但我們希望能在四月中旬的某個時候做出決定。」