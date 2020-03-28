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東奧延期積分採計受影響 舉重界傳反彈聲浪

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
東奧延期仍有不少問題待解，像是舉重項目在積分採計時程仍充滿不確定下，已引發了部分選手的反彈。 美聯社
東奧延期仍有不少問題待解，像是舉重項目在積分採計時程仍充滿不確定下，已引發了部分選手的反彈。 美聯社

2020東京奧運在日前確定延期後，讓不少仍在為取得資格而努力的運動員陷入茫然狀態，尤其是以積分來決定參賽資格的運動項目，例如舉重，在積分採計時程仍充滿不確定下，已引發了部分選手的反彈。

按照東京奧運舉重原定的取得資格方式，選手必須在2018年至2020年的三個積分賽周期間選擇參加六場賽事來爭取奧運積分，而原定在四月底就能有結果出爐。

不過在東京奧運確定延期的情況下，奧運積分是否會重新累積，也成為選手最擔心的事，其中加拿大舉重好手夏隆（Maude Charron）是今年東京奧運女子64公斤級的奪牌熱門人選之一，她說：「延期辦理讓選手在安全的環境中出賽是正確的，但這個決定也讓每個舉重選手心碎了，這代表著又是一年犧牲，又是一個害怕受傷的一年。」

去年獲得世界舉重協會年度女子運動員獎的美國好手奈（Katherine Ny）就表示，如果最終積分必須重新採計，將會對於舉重選手造成重大打擊，「我對此有非常強烈的主張，那就是不能重新採計，因為那樣是不公平的，如果一切必須重新來過，將會是一件毀滅性的事情。」

也有人提出以增加第四階段積分賽週期的方式，來因應奧運延期，不過夏隆也認為這並不是一個好方案，「因為現在不是每個人都能繼續進行訓練，許多運動員都進不了體育館，所以下一場比賽是什麼時候沒人知道。」

夏隆接著強調，舉重選手相當重視訓練週期，要全年維持在百分之百的身體狀態是不可能，「每個人都必須調整自己，不能全年都維持在巔峰狀態，否則身體將會崩潰，但是現在我們可能要在接下來一年半都保持百分之百的水平。」

今年27歲的夏隆原本將今年東京奧運視為最後一次機會，並打算在那之後就讀警察學校，不過現在不得不將計畫暫延，「我原本還想與男朋友一起買一間房子，現在計畫也必須推遲了，這對於身體和精神來說都是很大壓力。」

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