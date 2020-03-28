東奧延期 巴赫：獲資格選手參賽席次保留至2021

受到新冠肺炎影響，原訂七月舉行的東京奧運已宣布延至2021年，而目前已有約百分之57的選手已取得奧運參賽資格，對於這些人的奧運門票，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在與各國際單項組織的視訊會議中表示，已獲得奧運資格的選手，仍會保留席次到2021年奧運。

這次東京奧運將有1萬1000名選手參加，其中已有百分之57的選手透過資格賽或是排名機制取得奧運參賽資格，不過受到新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，許多資格賽也都受到波及而停擺，無法繼續完成奧運席次。

在東京奧運宣布延期後，衍生出的相關問題都必須等待國際奧會與東京奧運組委會一一解決。

日前巴赫與32個國際單項組織舉行的視訊會議，與會人士告訴法新社，巴赫在會議中先解釋了奧運延期的原因後，並表示有資格參加2020年東京奧運的運動員將自動獲得2021年的奧運參賽資格。