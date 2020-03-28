足球／新球衣、隊徽亮相 航源男女足新季各有目標

航源FC隊今天舉行媒體發表會，不僅公布男、女足全新戰袍跟球隊吉祥物外，也宣布兩名新入團的外援，包括來自海地、再度「回鍋」的阿維斯卡（Judelin Aveska）和來自日本的下野淳。

航源FC今天公布的新球衣，主場球衣以紅色為主要顏色，象徵勇敢面對挑戰、浴血奮戰的精神，客場則是天藍色為主色，寓意超越自我極限、航向終極目標。

除了新戰袍外，球隊今年也更改了全新隊徽，以北太平洋戰虎魟魚為主角，他也是航源FC全新的吉祥物，名為「阿虎」，球隊董事長、前中華足球協會理事長林湧成表示，希望藉由強悍且具有攻擊性的吉祥物為精神象徵，讓男、女足，甚至是青訓梯隊都能在每場賽事中爭取佳績。

今天發表會上也公布男足兩名外援，阿維斯卡曾在2018年效力航源FC，下野淳則擁有在東南亞俱樂部參加當地聯賽的經歷，曾效力於新加坡、菲律賓及緬甸的球會，務必可以帶給球隊更新的視野。

航源FC男足兩名新外援，阿維斯卡（左）和來自日本的下野淳。記者毛琬婷／攝影

在去年海地Jhon Miky Benchy Estama與南韓朱益成相繼離隊後，主帥洪慶懷坦言本季球隊陣容變化極大，這次找來這兩名新外援就是希望能藉由他們的經驗，帶領球隊年輕的本土球員，也期盼他們能夠補起球隊空缺，朝企甲冠軍目標邁進。

而女足部分，主帥徐翊則表示，作為一支較新的參賽隊伍，一直努力成為有競爭力的球隊，並將今年目標鎖定在前三名。