西甲／大陸球王武磊染疫恢復好 自主訓練暫停

效力西甲聯賽西班牙人隊的中國足球名將武磊日前確診新冠肺炎，他27日表示恢復狀況良好，與同樣感染的太太目前都在居家隔離，目前基本上已經沒有任何症狀，但由於西班牙試劑緊缺，還沒有進行復測。

西班牙人俱樂部是在18日發表聲明，表示對球員和工作人員進行新冠病毒檢測後，結果顯示有六人呈現陽性，所有確診人員均為輕症。中國足協則在21日確認，武磊確診感染。

武磊透露，他是在3月15日出現發燒症狀，16日感覺有所加重、去醫院檢測，48小時後結果顯示陽性。

「其實18日症狀基本完全消失，19日又去醫院做了肺部CT，結果也非常好，」武磊說，「目前和太太居家隔離，父母和孩子則在別處居住。」

武磊表示，目前西班牙檢測試劑相當緊缺，主要還是需要留給有症狀的患者，因此他還沒有進行第二次檢測。

對於自己如何感染的問題，武磊認為可能還是在球隊的環境中。他暫時還沒有恢復訓練，還是需要靜養一段時間，把身體機能調整到最好的狀態，慢慢再開始自主訓練。

「現在一天比一天好，」武磊說，「對今後職業生涯不會有任何影響。」