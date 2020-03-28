NFL╱布雷迪離隊 名人堂球星蒙坦納替愛國者惋惜

對於NFL名人堂球星蒙坦納（Joe Montana）來說，新英格蘭愛國者隊到底為什麼會眼睜睜看著布雷迪（Tom Brady）就這樣離隊、加盟坦帕灣海盜隊，他無法理解。

「我不知道愛國者隊內部情況是如何，」蒙坦納說，「但一定有人犯了錯誤。」

現年63歲，蒙坦納是公認NFL史上最偉大四分衛之一，生涯前14季都效力於舊金山四九人隊，並贏得四次超級盃冠軍，但生涯最後兩季效力於堪薩斯市酋長隊，並在1994年退休。

與布雷迪不同的是，離開舊金山並非蒙坦納自己的選擇，四九人隊當時為了提拔楊恩（Steve Young）作為先發四分衛，而把年事漸長的蒙坦納交易走。

「我的情況和布雷迪有所不同，」蒙坦納說，「愛國者隊絕對不會希望看到布雷迪離隊，我始終無法明白球隊為何沒有留住他。」

蒙坦納認為，愛國者隊沒有留住布雷迪的原因，是因為他想要掌控球隊更多的決策，「我不知道海盜隊給了他什麼權力，」蒙坦納說，「但最終你還是一名球員，無法到達球隊的核心決策圈。」