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大專田徑賽／衝出歷年第10傑 林祐賢卻成疫情受災戶

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
19歲的國體大短跑好手林祐賢（中）跑出男子100公尺歷年第10傑的佳績。記者劉肇育／攝影
19歲的國體大短跑好手林祐賢（中）跑出男子100公尺歷年第10傑的佳績。記者劉肇育／攝影

國體大短跑好手林祐賢，昨天在109大專校院田徑公開賽男甲100公尺決賽，跑出10秒41的佳績摘金，不僅一口氣將個人最佳成績推進了0.2秒，還繼日前亞青賽雙達標後，一舉達到今年世青賽參賽標準，不過在這兩大賽事都因為新冠肺炎疫情取消和延期的情況下，意外成為受災戶。

高中時期在短跑賽場上逐漸嶄露頭角的林祐賢，在高三代表楠梓高中參加全國中等學校田徑錦標賽時，意外造成他左腿肌腱撕裂的嚴重傷勢，讓他的高中田徑生涯提前落幕。

不過在去年進入國體大就讀後，林祐賢不僅擺脫傷勢重新找回昔日水準，今年開季更展現出絕佳狀態，在青年盃公開男子100公尺決賽於超風速的情況下跑出10秒53的成績摘金，成績更優於幾名參賽的奧運培訓隊選手，也達到亞青賽參賽標準。

而這次的大專公開賽，他更在男甲100公尺預賽就跑出10秒58的成績改寫個人最佳紀錄，決賽再提升到10秒41，不僅拿下金牌還達到今年世青賽10秒43的參賽標準，這個成績也讓他躋身我國歷年第10傑，排在他前頭的正是他現任教練潘柏宇（10秒39）。

對於一口氣將個人最佳成績提升了0.2秒，林祐賢表示是個意料外的結果，尤其他之前就是在雨中比賽導致受傷，讓他昨天出賽遇雨時還一度擔心成績不佳，「我原本以為大概就是10秒5、6，所以看到成績後我就忍不住尖叫。」

不過在狀況正值顛峰的情況下，林祐賢卻碰上曼谷亞青賽取消，原訂7月在肯亞奈洛比舉行的世青賽也延期，讓他直言有點失望，「不過明年還有世大運和亞錦賽，我也希望能夠力拚達標為國出征。」

林祐賢強調，雖然今年全大運也已經確定延期辦理，但仍希望能達到設定的兩單項（100公尺與200公尺）奪牌的目標，並超越教練潘柏宇的生涯最佳成績，繼續朝著追上全國紀錄保持人楊俊瀚的目標前進。

田徑 楊俊瀚

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