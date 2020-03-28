F1／ 麥拉倫等7大車隊合作 響應英政府生產醫療器材

全球各大汽車品牌生產線停工改製造醫療物資，7支總部位於英國的一級方程式車隊也跟進，響應英國政府需求，推出「維修道計畫」（Project Pitlane），協助製造生產治療新冠肺炎醫療用品行列，盼舒緩英國醫療器材短缺問題。

7支車隊為哈斯（Haas）、麥拉倫（McLaren）、梅賽德斯（Mercedes）、賽點（Racing Point）、紅牛（Red Bull）、雷諾（Renault）以及威廉斯（Williams），將運用各自技術合作。

F1最新聲明中表示，「維修道計畫」將從三大領域提供協助，包括翻轉引擎生產線為醫療器材產線，到響應英國發起的「呼吸器挑戰」（Ventilator Challenge UK）擴大生產現有呼吸器，以及快速設計製造可獲認證的新型醫療器材原型，並借助F1核心技術、車隊工藝，以及其嚴謹設計、測試流程發揮最大效用。

疫情持續爆發的英國，目前確診人數已達破1.4萬人，包括吸塵器大廠戴森（Dyson）、空中巴士（Airbus）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）以及福特（Ford）也早在一周前響應「呼吸器挑戰」，目標數個月內製作3萬台呼吸器，治療新冠肺炎病患。

義大利法拉利（Ferrari）日前也已經和當地呼吸器製造商合作，並捐出1000萬歐元予以義大利政府作為防疫用途。