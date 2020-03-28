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大專田徑賽／奧運延期添變數 林家瑩：不能請假就退休

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
林家瑩可能因為東京奧運延期結束國手生涯。記者劉肇育／攝影
林家瑩可能因為東京奧運延期結束國手生涯。記者劉肇育／攝影

37歲的我國女子鉛球紀錄保持人林家瑩，為了追尋生涯最後一次的奧運夢，在去年向國北教大請假前往國訓中心備戰，不過在東京奧運確定延期的情況下，她的調訓期也將在七月底結束，是否能夠繼續請假備戰仍是未知數，讓她在今天直言，如果無法再請假，可能會就此卸下國手戰袍。

林家瑩過去20年來稱霸我國女子鉛球賽場，儘管已經身兼教職，但仍不時會披上國家隊戰袍為國出征，而今年東京奧運她也是目前我國田徑女子世界排名最高的選手，有機會透過徵召的方式參賽，這也讓她決定向學校告假專心備戰。

不過在東京奧運日前宣布延期後，林家瑩坦言對於她的奧運計畫產生很大影響，「原本就是向學校請假一年到奧運比完，在奧運確定延期後也有與學校討論，但還是要等到奧運比賽時間和國際田總（IAAF）取得資格的相關辦法出爐後，才有辦法做進一步決定。」

林家瑩坦言，學校願意讓她請假一年備戰奧運，已經讓她心存感激，如果最終不能繼續請假備戰，那她也將卸下國手戰袍，「如果可以比奧運，對我的生涯來說肯定會是個完美的結局，不過學校願意讓我出來練我已經很感激，最終如果不能再請假我也會尊重。」

林家瑩今天在109大專校院田徑公開賽公開女鉛球決賽，於大雨中擲出14公尺25奪下銀牌，在接下來參賽計畫仍是未知數的情況下，她也將維持步調繼續備戰，「現在就當作是奧運能夠繼續參加，至少先把自己準備起來。」

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