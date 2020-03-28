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羽球／辛德胡捐100萬盧比抗疫 籲球迷封城勿出門

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
印度羽球「一姐」辛德胡（PV Sindhu）昨日宣布捐出共100萬盧比（約台幣402萬元）作為政府救助基金，為對抗疫情做長遠抗戰。 歐新社
印度羽球「一姐」辛德胡（PV Sindhu）昨日宣布捐出共100萬盧比（約台幣402萬元）作為政府救助基金，為對抗疫情做長遠抗戰。 歐新社

新冠肺炎疫情在印度也持續升溫，印度羽球「一姐」辛德胡（PV Sindhu）昨日宣布捐出共100萬盧比（約台幣402萬元）作為政府救助基金，為對抗疫情做長遠抗戰。

里約奧運銀牌辛德胡世界女單排名第七，去年《富比世》估算收入高居全球女性運動員第13高、羽球第一高，估計身價超過1000萬美元。

疫情蔓延之際，辛德胡也慷慨解囊，24歲的她日前在推特上宣布，將各捐50萬盧比予以泰倫迦納邦 (Telangana)、安得拉邦 (Andhra Pradesh)，作為協助對抗疫情用途，並感謝全國上下醫護人員的奮鬥不懈。

有13億人口的印度，今日確診人數達887例，3天前啟動封國21天，盼遏止疫情蔓延，辛德胡也拍影片呼籲，所有人在家做好檢疫，「請留在家中，在這種非常時刻，我們一同克服新冠肺炎。」

羽球 里約奧運

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