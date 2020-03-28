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網球／納達爾、加索為西班牙募款3.7億抗疫 前球后響應

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

西班牙遭新冠肺炎疫情重創，網壇排名世界第二的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），攜手NBA球星加索（Pau Gasol）聯手發起募款，盼為西班牙籌措1100萬歐元（約台幣3.72億元）防疫，前 「世界球后」蒙奎露扎Garbine Muguruza）也響應。

西班牙死亡人數近5000例，僅次疫情最嚴峻的義大利，納達爾與加索聯手策畫「我們的最大勝利」（#NuestraMejorVictoria／Our Best Victory）募款運動，納達爾與加索也率先慷慨解囊。

「身為運動員，感謝你們一直以來的支持，現在我們也不該讓你們失望。」納達爾表示，他與好友加索都認為現在是時候做些什麼，因此共同策畫這項募款運動，希望西班牙運動界都能做全民的後盾。

多位西班牙運動員網球好手紛紛響應，像是洛培茲（Feliciano Lopez）、佛瑞爾（David Ferrer）、兩屆F1冠軍車手阿隆索（Fernando Alonso）都加入，前網球「世界球后」蒙奎露扎也在推特一口答應，並錄製影片盼更多人齊心抗疫。

納達爾 蒙奎露扎 Garbine Muguruza

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