自行車／疫情影響 環法擬採無觀眾方式舉行

為遏止新冠肺炎疫情蔓延，法國上周四宣布封城，不過三大自行車環賽之一，6月27日至7月19日登場的第107屆環法自行車賽(Tour de France)，有可能採無觀眾方式如期舉行，最快5月1日會有答案。

受新冠肺炎疫情影響，東京奧運、歐國盃都紛紛延期，法國體育部長馬拉希納阿努（Roxana Maracineau）近日也與環法自行車主辦單位阿莫里體育組織 (Amaury Sport Organisation，A.S.O.)研議，因應疫情有可能採無觀眾方式舉行。

3月初巴黎-尼斯自行車賽（Paris-Nice）照常舉行，當時法國確診人數接近3000人，不少車隊也在健康安全考量下選擇退賽，賽事採取無觀眾方式進行，車手一概不准簽名等防疫措施，但賽事最終也取消最後一天尼斯站，提前一天結束。

然而目前法國確診爆發至逼近3萬人，環法是否照常也讓法國體育部長馬拉希納阿努陷入兩難，特別是背負龐大的電視轉播權利金，「取消環法會是一大問題，但目前要決定還太早。」預計5月初公布最終決議，也好讓賽事有兩個月準備期。

法國頂級車隊安盟-FDJ（Groupama-FDJ）總經理馬克·馬迪奧（Marc Madiot）表示，環法有其必要，但仍要視政府機關決定是否可行。車隊車手皮諾（Thibaut Pinot）則透露憂心，他的雙親目前皆在與病毒搏鬥，「問題不是環法能否舉行，我擔憂的是，若最終環法取消，恐怕就代表這場大流行還沒辦法停止。」