網球／球王約克維奇捐100萬歐元 助祖國防疫購醫療用品

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）與妻子今日透過旗下基金會捐出100萬歐元（約台幣3383萬元），協助祖國塞爾維亞購買呼吸器以及醫療用品，齊心對抗新冠肺炎。

疫情日趨嚴峻，網壇三大天王不落人後，從「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）到約克維奇都紛紛慷慨解囊，拋磚引玉發揮影響力。

「這是場不容易的戰鬥，但我深信我們能度過難關，變得更強大。」球王表示，對抗疫情需要團結一心，彼此協助，「我們也希望藉此機會，邀請大家加入我們的行列，幫助需要協助的無數家庭和人們度過難關，重獲健康。」

約克維奇基金會過去關注塞爾維亞的學前教育，但疫情肆虐下也有所動作，約克維奇透露，每天都有許多人不斷來電，盼助一臂之力，因此也特別為抗疫另開緊急專戶，希望能將社會力量聚集。

約克維奇說：「每天都有人打電話給我，希望能加入救助行列。很幸運在這情勢下，仍有許多公司、民眾願意伸出援手。基金會也已經上緊發條，全力協助。」