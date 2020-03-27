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日本東京都知事想提案 東奧選手村作為輕症隔離所

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
日本東京都知事小池百合子在上節目時透露，打算提案將選手村暫時作為新冠肺炎輕症病患使用。 美聯社
日本東京都知事小池百合子在上節目時透露，打算提案將選手村暫時作為新冠肺炎輕症病患使用。 美聯社

受到新冠肺炎影響，原訂今年七月舉行的東京奧運已確定延期至明年，今天日本東京都知事小池百合子在上節目時透露，打算提案將選手村暫時作為新冠肺炎輕症病患使用，若通過的話，共有3850戶可供使用。

位於東京灣地區的選手村，預計在四月底完工，有21棟建築、共3850戶，約可容納約1萬8000名運動員，而在東京奧運結束後該住宅也將出售，目前已經有900戶成交，沒想到賽事卻受到疫情影響，連帶影響到選手村後續移交問題。

而目前日本新冠肺炎疫情仍未受到控制，近幾日都以突破日本全國單日新高的數字成長，今天日本東京都知事小池百合子上節目時透露，她想提案先將閒置的選手村作為隔離病房使用，收容新冠肺炎輕症病患。

日前小池百合子就曾與首相安倍晉三會面，安倍就向他表示會盡力安排輕症患者的住處，不過選手村作為臨時隔離住所還有許多問題需要克服，都要待相關單位協商後才能定案。

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