全中運／甄試賽細節待定 體育署：最遲617前舉辦

日前體育署宣布全國中等運動會等三項大賽確定延期後，今天全中運組委會招集各縣市代表開會，聽取各方意見，對於外界最關心的另行舉辦單項甄試賽等配套措施仍未有定案，僅表示細節會在4月14日前公告，最遲在6月17日前舉行。

受新冠肺炎疫情影響，原訂四月起陸續登場的全國中等學校運動會和全國大專院校運動會、全國身心障礙國民運動會三項大賽都確定延期，其中全中運攸關到學生升學。

全中運共有18種運動競賽，攸關升學保送資格，全中運原訂4月18日展開，學生在30日前要完成甄試報名，不過受疫情影響整個打亂行程，體育署長高俊雄日前表示，為了確保學生升學保送資格，將另尋地點辦理理體育績優生甄試賽，作為加分依據，並以全中運報名為準，採獨立賽事作業，成績排名不列入全國紀錄，僅供升學考量。

體育署學校組科長蔡玫君表示，今天的組委會會議主要是針對延賽部分，延期日期未定，會在疫情結束後兩個月內恢復辦理，攸關升學加分的甄試賽則會在4月14日前公告比賽細節，甄試賽時間在5月17日會考之後、6月17日前辦理。