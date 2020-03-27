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大專田徑賽／防疫工作到位 選手把握難得出賽機會

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
109大專校院田徑公開賽採取高規格防疫。記者劉肇育／攝影
109大專校院田徑公開賽採取高規格防疫。記者劉肇育／攝影

109大專校院田徑公開賽今天起一連兩天在台北田徑場舉行，為了因應新冠肺炎疫情，這次賽事不僅閉門舉行，並要求所有場內工作人員、裁判、場邊待命選手都必須戴上口罩外，更確保場內人數維持在250人，而選手也把握難得的比賽機會力拚佳績。

在新冠肺炎疫情影響下，國內外不少體育賽事紛紛取消，讓不少體育選手都已經陷入訓練停擺的狀況，不過這次大專田徑公開賽為了讓選手在最安全的環境下出賽，也採取高規格的防疫措施，除了不開放觀眾進場，所有進場人員都必須測量體溫、進行手部消毒、造冊紀錄和配戴口罩，就連裁判都不例外，形成相當罕見的畫面。

而為了配合疫情指揮中心室外超過500人以上公眾集會活動建議停辦下，今天進場人數也控管在250人，包括仍未輪到出賽的選手，只能在場外空曠地熱身、待命。

對於今年多數賽事都已取消或延期，包括大專選手最關注的全大運，我國男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒說：「對我們來說，有比賽總比沒比賽好，我比較喜歡那種跟人家一起競爭的感覺，能比一場就算一場。」

田徑 陳奎儒

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