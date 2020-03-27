大專田徑賽／東奧延期兩樣情 跨欄雙雄各有盤算

我國跨欄雙雄楊尉廷與陳奎儒今天在109全國大專校院田徑公開賽男甲110公尺跨欄決賽，分別在大雨中跑出13秒90與13秒99的成績包辦前兩名，雖然成績不盡理想，不過兩人對於今年東京奧運確定延期辦理也都將重新擬定訓練計畫，希望繼續朝著奧運目標前進。

我國男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，去年數度與奧運達標擦身而過，不過今年開季他的狀況卻不如預期，還在青年盃與大專公開賽接連敗給老對手楊尉廷，讓他感到相當懊惱。

在得知東京奧運延期辦理後，陳奎儒強調對於尚未達標的他來說是件好事，「現在我可以做更多準備，尤其明年還有世界室內田徑錦標賽、亞錦賽和全運會等比賽，我喜歡那種跟人家競爭的感覺。」

陳奎儒強調，今年開季的低迷表現讓他感到沮喪，不過在奧運延賽的情況下他將有時間把缺點彌補起來，「今年狀況真的不好，弱點幾乎都體現出來了，跟去年成績更有落差，尤其今天這場比賽還特別調整了一到兩周，但成績還是不好，現在有時間可以好好修正了。」

反觀楊尉廷今年開季前幾站成績都在他預期之內，在狀態回升的情況下卻遇到各大賽事都取消或是延期，他則笑說是「命運玩弄人」，「不過對大家來說都很公平，挑戰奧運也可能變得更有希望，希望下半年我能夠保持水準，甚至是突破三年前自己最佳的成績。」