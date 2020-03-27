大專田徑賽／請假拚東奧卻延期 謝喜恩的生涯二選一

東京奧運在日前確定延期辦理後，打亂不少我國選手的備戰計畫，其中「百欄女神」謝喜恩在今年向學校告假追尋奧運夢後，現在也因為奧運延期陷入兩難局面，不過她強調如果要在兩者之間擇一的話，挑戰奧運仍會是她與家人的首選。

謝喜恩目前在世界女子100公尺跨欄排名第99名，在我國女子選手世界排名中僅次於女子鉛球全國紀錄保持人林家瑩，有機會透過徵召的方式前進東京奧運。

為了挑戰奧運舞台，今年初回到花蓮東里國中執教的謝喜恩也決定向學校告假，並由堂妹謝汝秕暫代教練工作，朝著破全國與奧運達標的目標前進，不過在東京奧運確定延期後，也打亂了謝喜恩原定的計畫。

「現在真的被打亂了，也不知道還能不能繼續請假，可能必須要做一個決定。」謝喜恩透露，雖然放棄教練工作對她來說肯定可惜，不過追尋奧運夢更是讓她難以割捨，「這次如果放棄，未來四年我不確定自己是否還能保持這樣的成績。」

在工作與奧運夢可能面臨二選一難題的情況下，謝喜恩表示自己跟家人都更傾向於向奧運挑戰，甚至她還與短跑甜姐兒廖晏均約好要一起參加下屆亞運，「因為我的家人現在都有工作，他們更希望支持我去追求夢想，而我也希望自己能跑到28歲。」

在今天的大專校院田徑公開賽女甲100公尺跨欄決賽以13秒58成績拿下銀牌後，謝喜恩表示，接下來一年多的時間將會重新規劃訓練，繼續朝著奧運達標前進，「上半年可能就（因為疫情）沒有比賽了，這對我來說可能算好事，因為可以開始好好練習、找回狀態了。」