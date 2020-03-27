PGA／疫情攪局 高球4大賽有3場延期

儘管美國新冠肺炎疫情嚴重，但NFL仍計畫讓原訂在4月23日到25日的NFL選秀會如期進行。儘管各隊總經理都已建議NFL理事長古德爾（Roger Goodell）延後選秀會，但他現在看起來並沒有更改日期

2020-03-26 18:10