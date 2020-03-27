PGA／疫情攪局 高球4大賽有3場延期
美國媒體今天報導，美國高爾夫公開賽（U.S. Open）原定6月18日到21日在紐約州馬馬羅內克（Mamaroneck）舉行，但受新冠肺炎疫情影響，這項賽事已經延後舉行。
目前高爾夫球4大賽有3項賽事受到這波公衛危機影響，4月美國名人賽（The Masters）和5月PGA錦標賽（PGA Championship）先前已宣布延後舉行，如今美國公開賽也傳出延期。英國公開賽（British Open）目前仍定於7月舉行。
「紐約郵報」（New York Post）引述知悉美國高爾夫球協會（USGA）計畫消息人士報導，美國公開賽將改在「夏季稍後時間」舉行，地點一樣在翼腳（WingedFoot）俱樂部。
紐約州是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情重災區。根據約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University）資料，目前美國累計確診病例8萬5840例，1296人死亡。
美巡賽已暫停到至少5月中，有9場賽事取消。
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