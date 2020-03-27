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足球／巴塞隆納傳球員減薪七成 遭梅西否決

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
傳西甲豪門巴塞隆納希望球員能夠減薪七成，但砍幅過大遭到梅西否決。 美聯社
傳西甲豪門巴塞隆納希望球員能夠減薪七成，但砍幅過大遭到梅西否決。 美聯社

新冠肺炎疫情在歐洲仍不見趨緩，在多數職業運動賽事都已經停擺的情況下，不少豪門球隊都傳出將減薪或是裁員的狀況，其中西甲豪門巴塞隆納今天就發出聲明將會暫時性解聘俱樂部員工，並且繼續與球員討論減薪幅度事宜，另外包括男、女籃球隊也將遭受波及。

在歐洲足球全面停擺的情況下，近來不少豪門球隊都傳出將裁員或是減薪來降低損失的消息，其中包括擁有「小獅王」梅西Lionel Messi）的巴塞隆納，近期就不斷與球員進行減薪協商，不過卻遭到梅西和其他球員代表否決，最主要的原因就在於傳出俱樂部希望球員能夠減薪七成，遠遠超過球員所能接受的範圍。

在與球員的談判仍未有結果的情況下，巴塞隆納也決定先從俱樂部員工開刀，在今天發出聲明表示，為減少目前俱樂部面臨的財政危機，董事會決定對於員工的長期聘用合約採取一些措施，來達到減少固定工資的狀況。

巴塞隆納俱樂部強調，他們正準備將一些合同歸檔處理後交給社會勞動部門，動用「臨時就業條例（ERTE）」來減少損失，「在這樣的情況下，我們將低的工資比例將會嚴格依照合約規定實施，來確保俱樂部能夠恢復正常運作。」

不僅足球隊遭受嚴重衝擊，同屬巴塞隆納綜合體育俱樂部的男、女籃球隊，也可能面臨相同的減薪與裁員命運。

巴塞隆納 梅西 Lionel Messi

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