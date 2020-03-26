東京奧運延期 主辦單位成立重新出發本部
東京奧運主辦單位今天承認，2020年東京奧運延期將會帶來「巨大」額外成本，他們成立東奧「重新出發本部」，著手因應這項「前所未有」且複雜的任務。
2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒導致東京奧運推遲舉辦，這項歷史性決定讓主辦單位面臨頭痛後勤問題，他們正努力把龐大賽事移轉到明年尚未確定日程。
2020東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎於「重新出發．東京2020奧運實施本部」首次會議開幕致詞表示：「我們必須逐一確認我們所面對的問題能夠獲得解決。」
他又說：「我們推定，追加費用將會相當龐大，在收入方面，我們必須做出很大努力。」
武藤敏郎沒有披露，延期舉辦奧運和帕運估計需要花費多少錢。
但根據日本經濟新聞報導，主辦單位估計將多花費27億美元（約新台幣817億元），包括場地租用、重新預訂旅館以及支付給工作人員和警衛的額外費用等。
報導也表示，那些成本有可能因為協商結果而下降。
武藤敏郎表示，主辦單位不會取消既有計畫，但他補充說：「我猜想，我們需要往後退一些。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言