東京奧運延期 主辦單位成立重新出發本部

中央社 / 東京26日綜合外電報導
東京奧運主辦單位今天承認，2020年東京奧運延期將會帶來「巨大」額外成本，他們成立東奧「重新出發本部」，著手因應這項「前所未有」且複雜的任務。 法新社
東京奧運主辦單位今天承認，2020年東京奧運延期將會帶來「巨大」額外成本，他們成立東奧「重新出發本部」，著手因應這項「前所未有」且複雜的任務。 法新社

東京奧運主辦單位今天承認，2020年東京奧運延期將會帶來「巨大」額外成本，他們成立東奧「重新出發本部」，著手因應這項「前所未有」且複雜的任務。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒導致東京奧運推遲舉辦，這項歷史性決定讓主辦單位面臨頭痛後勤問題，他們正努力把龐大賽事移轉到明年尚未確定日程。

2020東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎於「重新出發．東京2020奧運實施本部」首次會議開幕致詞表示：「我們必須逐一確認我們所面對的問題能夠獲得解決。」

他又說：「我們推定，追加費用將會相當龐大，在收入方面，我們必須做出很大努力。」

武藤敏郎沒有披露，延期舉辦奧運和帕運估計需要花費多少錢。

但根據日本經濟新聞報導，主辦單位估計將多花費27億美元（約新台幣817億元），包括場地租用、重新預訂旅館以及支付給工作人員和警衛的額外費用等。

報導也表示，那些成本有可能因為協商結果而下降。

武藤敏郎表示，主辦單位不會取消既有計畫，但他補充說：「我猜想，我們需要往後退一些。」

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