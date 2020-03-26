足球／企甲、木蘭四月登場 第一循環先閉門比賽
2020木蘭足球聯賽與台灣企業甲級足球聯賽將於4月11日、12日接連展開，不過受到新冠肺炎疫情影響，在兩場領隊會議後決議，第一循環賽事都將採閉門方式進行，之後是否開放球迷進場則要視疫情狀況而定。
木蘭聯賽4月11日於台北田徑場展開，隔天企甲接棒登場，中華足球協會在18日與今日召開木蘭與企甲的領隊會議，由於近日部分場地異動連帶影響到賽程的安排，會議中除了再次確認比賽場地外，並與兩個聯賽各球隊進行討論後，針對新冠肺炎做出三項應對措施。
1、 第一循環採閉門方式進行：除了工作人員及球隊登錄並有AD卡證件之隊職員通過本會現場檢疫措施後始能進入場館，不對外開放觀眾入場。第一循環結束前，將視疫情狀況再進行下一循環賽事執行之討論。
2、 賽事延賽或停賽準則：參與聯賽之所有相關人員（包含球隊、場館及聯賽相關工作人員），只要發生一名人員確診案例即停賽至少14天，若出現第二位確診案例，除立即停賽14天外，另召開緊急領隊會議商討剩餘賽事之執行方式包含延期、暫停或取消之決議。
3、 場地異動：目前聯賽賽程場地已經由領隊會議後確認，若後續因疫情影響無法使用，將取消第一循環賽程，並視情況再調整賽事期程。
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