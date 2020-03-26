運動產業紓困振興方案 體育署射出三支箭

受新冠肺炎疫情影響，各行各業都受到不少衝擊，體育署今天在例行記者會中提出三大紓困方案，預計將投入32億元振興運動相關產業，其中與民眾相關的運動消費抵用則編15億元，每人有500元使用額度，共有300萬人可受惠。

體育署針對運動彩券經商商等運動事業、體育團體及民眾等對象，提出三項運動產業紓困振興方案，已實施的運彩部分已投入7億，幫助運彩公司提升約3.3億的投注額。

體育署署長高俊雄表示，運彩所見到的成效，就是放出去的第一支箭，這幫助運彩公司在六天內提高約3.3億投注額，接下來的第二、三支箭也希望能夠有效提升。

第二支箭則預計投入10億元補助運動事業及體育團體籌備全國性及國際性運動賽事營運成本，最後一支箭則是回饋到民眾身上，規劃運動消費抵用方案，預計在疫情結束後投入15億元。

高俊雄說：「運動消費抵用方案，依照（行政）院長指示會從寬考量，在疫情結束後才開始實施，但目前細部方案還在討論，但一定會朝簡便、便民又有彈性的方向進行。」

而體育署規劃的相關紓困振興方案將於明天提報運動發展基金管理會討論通過後，公告於運動產業紓困振興專區，讓外界查詢。